Vittoria, celebrata la “Giornata della memoria e dell'impegno”: adesione del Comune

Anche il Comune di Vittoria ha partecipato, fornendo il patrocinio, alla “Giornata della memoria e dell’impegno”, in ricordo delle vittime innocenti di mafia e organizzata dall’Associazione Libera di don Luigi Ciotti.

L’evento si è celebrato, nel rispetto delle norme anti-covid, nella sala delle Capriate dell’ex convento dei Frati minori.

Il Commissario straordinario del Comune di Vittoria, Filippo Dispenza, ha partecipato attraverso un intervento, trasmesso sulle frequenze radiofoniche di Radio Sole, intervistato da Andrea Gentile, giornalista e organizzatore della manifestazione a Vittoria. Dispenza si è soffermato sul lavoro svolto in questi due anni e mezzo a Palazzo Iacono.

“La mafia si esprime con violenza, arroganza, con la privazione della libertà di scelta nei settori imprenditoriali e sociali. Rappresenta un cancro sociale da abbattere. In questi anni abbiamo messo ordine in una Pubblica amministrazione all’interno della quale abbiamo trovato atti di corruzione. E la corruzione, voglio ricordare, è il cibo prediletto di cui si nutrono le mafie e colpisce pesantemente i settori della vita pubblica”.