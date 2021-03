Sassi contro la vetrata di una chiesa di Catanzaro: distrutta

Persone non identificate, nella notte, hanno preso di mira a colpi di sassi, distruggendola, una vetrata della chiesa di Santa Maria della Speranza nel quartiere Pistoia di Catanzaro. Sull'episodio vandalico è intervenuto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo che ha manifestato sdegno e preoccupazione per l'accaduto esprimendo solidarietà al parroco don Giorgio Pilò. "Quanto successo - ha detto il primo cittadino - è l'ennesimo episodio che ha turbato la comunità parrocchiale guidata da don Pilò. Non si comprendono i motivi di un gesto di questo tipo che colpisce direttamente al cuore la chiesa del quartiere che è un punto di riferimento per tutti i residenti". "Nel ribadire la mia solidarietà e tutta la vicinanza rispetto a quanto accaduto - prosegue Abramo - ho subito chiesto la massima collaborazione delle forze dell'ordine al fine di visionare le eventuali immagini catturate dalla videosorveglianza utili ad individuare, al più presto, gli autori del vile gesto".