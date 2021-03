Coronavirus, 20.159 nuovi casi e 300 morti: positività al 7,3%

Diminuiscono i nuovi casi di covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: sono stati registrati 20.159 positivi, contro i 25.735 di ieri, ma con meno tamponi eseguiti, 277.086 rispetto ai 354.480 della giornata precedente. Aumenta lievemente anche il tasso di positivita' che e' del 7,3% rispetto al 6,7 di ieri. Calano i decessi: sono 300 nelle ultime 24 ore 101 in meno rispetto ai 401 di ieri, per un totale di 104.942 deceduti dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.