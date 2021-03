Covid in Sicilia, 699 nuovi casi e otto morti: i positivi a Palermo sono 332

Sono 699 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.073 tamponi processati, con una incidenza del 2,9%, leggermente in salita rispetto a ieri. La regione è decima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno. Le vittime sono state 8 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.430. Il numero degli attuali positivi è di 16.192, con un aumento di 459 casi rispetto a ieri. I guariti sono 232. Negli ospedali i ricoverati sono 876, 23 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 125, 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La distribuzione nelle province vede Palermo 342, Catania 74, Messina 56, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 31, Caltanissetta 70, Agrigento 61, Enna 2.