Ragusa, il caso della commissione consiliare Risorse: polemica ancora viva

“Solo un piccolo malinteso tra I consiglieri di maggioranza, è stato creato un clamore inutile attorno a questa vicenda. Si sta servendo solo un piatto di bolle di sapone e di aria fritta”. Lo afferma la presidente della commissione consiliare Risorse del Comune di Ragusa, Giovanna Occhipiniti. La vicenda riguarda la sostituzione di un componente ritenuta avventata dai reppresentanti di PD e M5S che hanno abbandonato la riunione in segno di protesta innescando una polemica che sembra non placarsi.

“Scarso senso delle Istituzioni e sprezzo delle minoranze”. Questo il commento dei consiglieri Sergio Firrinciali e Alessandro Antoci (M5s) e Mario Chiavola (PD) alle dichiarazioni della presidente della Commissione Risorse, Giovanna Occhipinti.

“Noi – aggiungono – ci riferiamo solo alla registrazione della seduta e ai verbali dove si evince chiaramente che la presidente ha sostituito, autonomamente, senza che fosse nelle sue prerogative e competenze, un consigliere assente all’ora della convocazione. Non abbiamo richiesto chiarimenti, abbiamo chiesto, e a questo punto pretendiamo, di sapere se è stato violato il regolamento da parte della presidente oppure no. Risposta che purtroppo tarda ad arrivare”.