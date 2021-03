Modica, relazione del sindaco in ritardo: le critiche di Medica (M5s) e Spadaro (PD)

I Consiglieri Comunali di Modica, Marcello Medica del M5S e Giovanni Spadaro del PD, critici nei confronti della relazione sull’attività del sindaco e dell’amministrazione presentata nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale dello scorso 17 marzo. Criticità sono state rilevate sul rispetto delle previsioni legislative e statutarie nonché sul merito della stessa esposta dal Sindaco in aula a distanza di ben oltre due anni e mezzo dall’inizio della consiliatura, anziché allo scadere di ogni anno così come prevede la legge. Il Consigliere Medica, proprio ad inizio seduta, ha sollevato il vizio procedurale e di legittimità.

Il consigliere Giovanni Spadaro ha condiviso quanto già mosso criticamente dall'opposizione e nel merito della relazione presentata al Consiglio. Spadaro ha sostenuto che l’Amministrazione Comunale si è ben mossa nei confronti dei cittadini nell’emergenza pandemica sulla scorta però degli interventi finanziari di Stato e Regione. "Sui tributi comunali - ha detto Spadaro - non ci sono stati aumenti, ma continua purtroppo ad ogni emissione il recapito di bollette errate o addirittura con importi esorbitanti. Viene giudicata positivamente la gestione delle manutenzioni: non così invece la gestione delle grandi opere pubbliche, una per tutte il complesso di rotatorie di Dente Crocicchia, all’ingresso della città".