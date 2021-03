L'Acr Messina vince la stracittadina e allunga in testa alla classifica di serie D

L'Acr Messina in un clima surreale, stadio vuoto per la pandemia, vince la stracittadina contro l'Fc Messina. Una delle due strade peloritane riuscirà ad essere promossa in serie C. In un campo scivoloso per la pioggia, il gol partita è arrivato al 26': su punizione dal limite, Aliperta trova il buco in barriera e beffa Marone all’angolo basso sulla sua sinistra.

Al 35′ il direttore di gara non concede un giusto penalty all’Acr per un netto fallo di mano in area di Ricossa. Vibranti le proteste dei giocatori di casa. Ancora il discorso campionato non è ancora chiuso.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO SERIE D - GIRONE I - 22^ GIORNATA (21/03)

Biancavilla - Acireale 1-3

Citta' di S. Agata - Gelbison 0-0

Licata - Cittanovese 2-2

Messina Acr - Messina Fc 1-0

Ragusa - Rotonda 2-3

Rende - Castrovillari 1-1

S. Maria Cilento - Paterno' 1-1

San Luca - Dattilo rinviata

Troina - Roccella 1-0

CLASSIFICA: Messina Acr 46 punti; FC Messina 41; Gelbison 40; Acireale 38; Dattilo, Licata, Rotonda 32; San Luca, Biancavilla 31; Santa Maria Cilento 27; Paterno' 26; Castrovillari, S.Agata, Troina 23; Cittanovese 22; Rende 20; Marina di Ragusa 19; Roccella 13. Biancavilla 1 punto di penalizzazione Cittanovese, Roccella San Luca tre gare in meno Dattilo, Rotonda due gare in meno Castrovillari, Gelbison, FC Messina, Paterno', Troina una gara in meno