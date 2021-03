Coronavirus, 13.846 nuovi casi e 386 morti: positività all'8,1%

Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.159. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 300). Il tasso di positività è salito all'8,1% (domenica era al 7,2%). I casi totali da inizio epidemia sono 3.400.877, i morti salgono invece a 105.328. Ci sono in Italia 563.067 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.605. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.732.482 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 32.720. Sulle cifre del bollettino di oggi potrebbe incidere un ricalcolo effettuato dalla provincia autonoma di Bolzano, la quale ha comunicato che i test antigenici positivi confermati dall'esito del test molecolare eseguiti prima del 15 gennaio 2021 non sono stati conteggiati fino ad oggi. Pertanto oggi vengono aggiunti 10.692 unità ai casi confermati da test molecolare, di cui 27 risultati positivi il 21 marzo e 10.665 risultati positivi prima del 15 gennaio.