Sea Watch 3 fermata nel porto di Augusta: caricò a bordo troppi migranti

"Da ieri sera Sea Watch 3 è in fermo amministrativo ad Augusta. Ci contestano ancora di aver soccorso troppe persone. Avremmo dovuto lasciar morire 363 esseri umani nell'indifferenza delle autorità, che continuano a non fornire alternative alla nostra presenza in mare?". Così la ong tedesca in un tweet. Sea Watch ricorda che "la legittimità dell'utilizzo, da parte dell'Italia, della normativa sui controlli dello stato d'approdo per bloccare le navi umanitarie è stata messa in discussione dal Tar di Palermo, che ha liberato la Sea Watch 4 in attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia Ue".