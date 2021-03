Ciclismo, il Giro di Sicilia posticipato in autunno: corsa suddivisa in 4 tappe

Dal 28 settembre al primo ottobre tornerà il Giro di Sicilia di ciclismo. La corsa è stata suddivisa in quattro tappe ed è organizzata da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana. Venne rispolverata nel 2019, l'anno scorso è stata soppressa. L'Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato gli spostamenti di date delle corse fino alla fine di questa stagione e il Giro di Sicilia, previsto in un primo momento ad aprile, è stato collocato in autunno. I dettagli del percorso verranno comunicati successivamente. Con la nuova rimodulazione del calendario è stata fissata una data alternativa per la disputa della Coppa Agostoni-Giro delle Brianze, giunta alla 74/a edizione e inizialmente prevista per il 29 settembre. La gara si disputerà due giorni dopo Il Lombardia, ossia lunedì 11 ottobre, a Lissone (Monza e Brianza).