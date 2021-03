Gli oppositori a Noto: "Anche i bambini non nati pagheranno i debiti lasciati da Bonfanti"

Con le delibere n. 41 e 50 rispettivamente del 25 febbraio e 11 marzo scorso, la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco Bonfanti a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso gli atti di citazione avanzati da Banca Farmafactoring S.p.a., il più grande operatore italiano di finanza esperto nella gestione di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che chiede il pagamento di 3.812.374,34 di euro (2.235.838,46 + 1.576.535,88).

A scriverlo su Facebook sono gli oppositori dell'amministrazione del sindaco di Forza Italia, 'SiAmoNoto', Noto 2021, Corrado Figura prossimo candidato a sindaco.

" Sebbene l’amministrazione Bonfanti abbia precedenti per quanto riguarda la gestione dei conti pubblici da fare impallidire i più sconsiderati, preoccupa il fatto che solamente pochi mesi fa la Giunta abbia chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti una anticipazione di liquidità pari a 22.555.835,14 euro utili al “pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019”; o almeno così scrissero nella delibera del giugno scorso. Un mutuo trentennale, lo ribadiamo avendolo riportato a suo tempo, che graverà sulle prossime sei amministrazioni, ricadendo perfino su netini non ancora nati. A pochi mesi dal voto (Giugno o Ottobre che sia) che vedrà l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale, ci troviamo ancora una volta di fronte un atto che mette in risalto la trascurata e noncurante gestione Bonfanti. E ancora una volta tocca a noi informare l’opinione pubblica che ha ormai un giudizio ben radicato di come ha operato e continua ad operare questa amministrazione. Un giudizio ben radicato ed una intenzione di voto che depositerà nelle urne delle prossime elezioni".