Bambino di 8 anni guida una moto a Palermo, multato amico di famiglia

In un video postato su Tik Tok si vedeva un bambino di 8 anni che nel quartiere Falsomiele a Palermo guidava una grossa motocicletta senza casco. Seduto dietro a lui un uomo, anche lui senza casco e con la sigaretta accesa. Le immagini mostravano inoltre la targa del veicolo, attraverso la quale i carabinieri hanno identificato i due motociclisti del video diventato virale. Un amico di famiglia di 40 anni è stato multato. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, è stata interessata la procura ordinaria e quella per i minorenni per accertare responsabilità a carico dei genitori.