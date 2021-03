Ancora una sparatoria allo Zen di Palermo: padre e figlio feriti dai proiettili

Si torna a sparare allo Zen a Palermo. In via Fausto Coppi due uomini, padre e figlio, sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Si tratta di G.C., 57 anni e A.C. di 25. Soccorsi, sono stati portati all'ospedale Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia che hanno già individuato alcuni bossoli sull'asfalto. Lo scorso 9 marzo un 32enne era stato colpito durante una sparatoria. In meno di 24 ore la polizia aveva fermato un coetaneo. Ancora da accertare il movente dell'agguato.

Sparatoria allo Zen di Palermo, feriti padre e figlio (2) (ANSA) - PALERMO, 23 MAR - I feriti nella sparatoria allo Zen a Palermo sono il Giuseppe Colombo di 57 anni e il figlio Antonino Colombo di 36 anni. Nel conflitto a fuoco secondo le prime informazioni ci sarebbe un terzo ferito Letterio Maranzano di 35 anni. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato diversi bossoli tra via Fausto Coppi e le strade vicine. Giuseppe Colombo ha una ferita lieve. Il figlio sarebbe più grave. I medici gli hanno fatto una tac e sono in corso accertamenti.