Auto prende fuoco all'interno di un garage a Ispica

Oggi, mezz'ora dopo mezzogiorno, la squadra operativa del distaccamento di Modica, supportata da un’altra squadra inviata da Ragusa e da una botte per il rifornimento idrico, è intervenuta in via Vittorio Veneto 84 a Ispica per incendio di un'auto all’interno di un garage.

Presumibilmente nel corso della esecuzione di alcuni lavori di saldatura eseguiti sull’autovettura dal proprietario dell’immobile, si è sviluppato l’incendio.

I vigili del fuoco ha provveduto ad avviare le operazioni di spegnimento avendo cura di evitare che il calore coinvolgesse in modo irreparabile alcune bombole.

Al termine delle operazioni di spegnimento verificato che il solaio fra il garage ed il primo piano, abitazione del proprietario, risulta compromesso, è stato richiesto l’intervento di personale dell’ufficio tecnico che ha prontamente disposto per la transennatura dei luoghi ed il puntellamento del solaio.

Sul posto è intervenuto personale del 118, della stazione dei carabinieri di Ispica, del Comando di Polizia Municipale di Ispica.