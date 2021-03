Finanziaria, Cannata (Fdi): contributo di 1,5 milioni alla ex Provincia di Siracusa

"Approvato un emendamento che consente di attribuire un contributo straordinario di un milione e 500 mila euro al Libero consorzio di Siracusa, in stato di dissesto, come avevo segnalato e per cui mi ero battuta a fine anno". Lo annuncia Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "Un risultato importante nell'ambito della finanziaria che oggi vede la trattazione delle norme che permettono assegnazioni a Comuni, Liberi consorzi e Citta' metropolitane".

"Si tratta di un emendamento che avevo fortemente voluto e predisposto e che, superata la fase dell'accordo Stato Regione - continua la vicepresidente della commissione Antimafia - consente la riattribuzione delle somme a un Libero consorzio, come quello di Siracusa, che e' l'unico a essere in dissesto e che, in questo modo, potra' far fronte a diverse esigenze, tra cui il pagamento degli stipendi ai lavoratori". Cannata conclude dicendo che "la votazione dell'articolo in questione e degli altri posti in trattazione proseguira' nel pomeriggio e nei prossimi giorni che vedranno terminare i lavori d'Aula. L'augurio che continuo sempre a rimarcare e' che si cambi passo e che, soprattutto a livello nazionale, ci si occupi delle problematiche del dissesto dell'ex Provincia di Siracusa, con un intervento definitivo e strutturale".