Vaccinazioni anti covid a Siracusa nel caos: parte una denuncia al Nas

Diventa un 'caso' l'hub vaccinale di Siracusa, all'Urban Center di via Nino Bixio. A parte interminabili code, come era prevedibile, il tanto decantato distanziamento, va a farsi a benedire. Questa situazione ha fatto scattare una denuncia alle autorità preposte, ma anche al Nas di Ragusa. A presentarla è stata l'Associazione Cittadini e Consumatori Italiani – Sportello di Siracusa. Nell'esposto si parla di cattivo funzionamento all’Urban Center e sul non funzionamento della prenotazione per soggetti vulnerabili non recensiti dal sistema automatico di prenotazione.

La denuncia è stata fatta pervenire all’assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, al dirigente del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, al Direttore Generale dell’Asp di Siracusa, al Covid Manager dell’Asp di Siracusa e al Comandante dei carabinieri del e al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

All'Urban Center si registrano ormai da giorni assembramenti di persone in attesa della somministrazione del vaccino che attestano il perdurare dell’assembramento e l’assenza di qualsivoglia distanziamento sociale.

La casella di posta elettronica vaccinazionecovid@asp.sr.it, indicata nella piattaforma vaccinale per la prenotazione dei soggetti estremamente vulnerabili non recensiti nell’elenco delle esenzioni patologiche e quindi che non possono provvedere in automatico alla prenotazione, non fornisce alcun riscontro, non ottemperando in alcun modo alla funzione di presidio di prenotazione via email. I soggetti obesi gravi che devono prenotarsi solo tramite email, non trovano risposte in quanto dall'Asp non risultano patologie.