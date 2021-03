Automobilismo, Targa Florio numero 105 a maggio: già si 'corre' sul web

La 105^ Targa Florio Rally è on line. Il nuovo sito della gara organizzata dall'Automobile Club Palermo è www.targaflorio.acipalermo.com . Il punto di riferimento della 105^ edizione della corsa automobilistica più antica del mondo che dal 6 all'8 maggio sarà il terzo appuntamento del campionato Italiano Rally Sparco, secondo round del Campionato Italiano Rally Autostoriche e gara inaugurale della Coppa Rally di 8^ Zona, ovvero la Sicilia e apertura del Campionato Siciliano. Informazioni, documenti, riferimenti, contatti, immagini video e fotografiche, oltre a tutte le news sono disponibili sul sito appena andato on line, che sarà anche sede degli albi di gara virtuali delle tre gare dell'evento sportivo siciliano. "Ci siamo resi conto dell'utilità di una realtà on line completamente dedicata alla Targa Florio Rally - ha sottolineato Angelo Pizzuto, Presidente AC Palermo - occorre offrire informazioni chiare, precise ed adeguate, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando dove si devono evitare purtroppo i contatti diretti. Il pubblico e gli appassionati troveranno sempre informazioni aggiornate ed i concorrenti potranno interagire con l'organizzazione in modo semplice ed efficace. Naturalmente sono attive tutti i canali social di AC Palermo oltre a quelli ufficiali dei Campionati Italiani e della Delegazione Sicilia ACI Sport". Le informazioni contenute su www.targaflorio.acipalermo.com saranno disponibili anche su www.acisport.it, realtà web attraverso le quali passerà la massiccia copertura mediatica riservata all'evento, come la diretta TV e streaming dell'intera power stage, la prova spettacolo che inaugurerà la gara nella giornata di venerdì 7 maggio.