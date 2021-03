Morta Stefania Sberna, per quasi 25 anni è stata la speaker ufficiale del Catania Calcio

Stefania Sberna, 54 anni, giornalista pubblicista e storica speaker del Calcio Catania è morta. Lascia il marito e due figlie. Era malata da tempo e da qualche settimana, per le sue condizioni di salute, non si recava più allo stadio. Per quasi 25 anni la sua voce, forte e appassionata, ha annunciato al Cibali prima e all'Angelo Massimino poi, le formazioni della squadra etnea, esultando ai gol della sua squadra del cuore che quando poteva seguiva anche in trasferta.