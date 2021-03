Calci e pugni a fidanzata, arrestato a Catania per stalking

Un uomo di 51 anni, M.G., è stato arrestato dalla Polizia di Stato per stalking e lesioni personali aggravate ai danni della giovane fidanzata. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Catania. La vittima lo aveva denunciato dopo essere stata aggredita a pugni, calci e schiaffi ed aver subito lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, e dopo che l'uomo aveva distrutto le suppellettili e danneggiato le porte dell'esercizio pubblico da lei gestito. Nonostante la denuncia ed un ammonimento del Questore, nei giorni seguenti l'indagato avrebbe tempestato la vittima di telefonate e messaggi vocali con minacce ed insulti per intimidirla e costringerla a ritirare la querela.