Ragusa, nella sede Cna il momento conclusivo del progetto scuola-lavoro

La sala conferenze Pippo Tumino nella sede territoriale Cna di Ragusa ha ospitato l’ultimo atto del progetto alternanza scuola lavoro che l’associazione di categoria ha portato avanti d’intesa con l’istituto tecnico commerciale aeronautico Fabio Besta di Ragusa. Nove gli studenti che hanno partecipato al percorso di orientamento concretizzatosi sul tema dell’autoimprenditorialità e volto alla definizione di un business plan. L’esito dei percorsi formativi è stato ritenuto soddisfacente dal presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e dal segretario territoriale, Giovanni Brancati, che hanno partecipato al momento conclusivo, tenutosi con la coordinatrice dell’iniziativa per conto della Cna, Laura Lissandrello, unitamente ai due docenti tutor progettuali, Sonia Licitra e Giovanni Licitra del Besta. Il presidente Santocono e il segretario Brancati hanno altresì ringraziato la dirigente scolastica, Antonella Rosa, per la fattiva collaborazione, auspicando che anche in futuro possano ripetersi momenti di formazione che garantiscano la compenetrazione tra l’attività scolastica e il mondo del lavoro.