Forza Italia Giovani, Salvatore Bruni coordinatore ad Avola

l coordinatore regionale Giovani di Forza Italia, Andrea Mineo, dopo aver definito il nuovo direttivo in provincia di Siracusa, ha nominato su proposta del coordinatore provinciale Giovani Matteo Melfi, quale coordinatore ad Avola dei Giovani di Forza Italia, Salvatore Bruni, 27 anni, imprenditore e promotore del credito. Il vice è Michele Dell'Albani!

"Ringrazio, dice Salvo Bruni, il coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia, Andrea Mineo e quello provinciale, Matteo Melfi, per la nomina e per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Sono molto contento ed entusiasta, darò il meglio di me stesso per riorganizzare il gruppo Giovani di Forza Italia nella città di Avola. Lavoreremo in sintonia per il nostro territorio, al quale siamo legati e orgogliosi".