Picchiava la moglie ed i figli piccoli. 34enne arrestato a Catania

Un uomo di 34 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri su disposizione della Procura di Catania per maltrattamenti nei confronti della moglie di 32 anni e dei loro due figli di 3 e 8. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata. A denunciarlo è stata la vittima. La coppia è sposata dal 2014. Secondo quanto accertato l'uomo non retribuiva in alcun modo la sua compagna, che lavorava in nero come parrucchiera nel suo negozio di acconciature, le lesinava il denaro ed era solito picchiarla in presenza dei figli. Il figlio maggiore, nel tentativo di difendere la madre, era stato anch'egli malmenato. Il padre avrebbe anche picchiato il fratellino. L'uomo avrebbe inoltre costretto con forza la donna a rapporti sessuali.