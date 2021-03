Vaccini a Siracusa, critiche della Cgil: "Urban Center non è adeguato"

Centinaia di ultra80enni in coda, in attesa di fare il vaccino anti Covid, assembrati e anche al freddo e sotto la pioggia: questo è lo scenario a cui si assiste in questi giorni, davanti all’Urban Center quale centro vaccinale della città di Siracusa. “È quantomeno incomprensibile - denuncia la Cgil di Siracusa – come si possa verificare una situazione simile, specie se a pagarne le conseguenze sono gli anziani, come peraltro testimoniano le numerose foto pubblicate sui social. Bisogna che venga messo in atto un progetto organizzativo più efficace che possa evitare assembramenti e ed estenuanti file che mettono a dura prova anziani, disabili o soggetti fragili dal punto di vista sociale o sanitario. Individuare oltre Urban Center di via Malta anche altri siti che possano fungere da hub vaccinali per smaltire le infinite prenotazioni, potrebbe essere una soluzione. In ragione, oltretutto, del fatto che la campagna vaccinale dovrebbe diventare sempre più intensa sin dalle prossime settimane, pensiamo che una parte dell’area della cittadella dello sport potrebbe essere adibita ad area logistica vaccinale in modo da garantire sicurezza ai tanti cittadini e alle tante famiglie di lavoratori che nelle prossime settimane dovranno vaccinarsi. Chiediamo a tal proposito un intervento del Sindaco di Siracusa affinché intervenga e convochi tutti i soggetti interessati, comprese le forze sociali, per affrontare e risolvere i tanti problemi organizzativi e logistici delle aree destinate alle vaccinazioni, a tutela soprattutto della popolazione anziana e dei soggetti più fragili".