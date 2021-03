Modica, test rapidi anti Covid: 726 effettuati con un positivo

Continua il servizio di screening anti Covid a Modica nell'atrio del Palazzo di Città. Martedì pomeriggio, dalle 16 alle 20, sono stati effettuati 726 tamponi rapidi con una persona risultata positiva al coronavirus. Il prossimo appuntamento per i test rapidi è in programma venerdì prossimo, 26. Il servizio sarà ampliato di un'ora (dalle 16 alle 21) per consentire anche ai dipendenti delle attività commerciali di sottoporsi all’esame rapido.