Rapinò due banche a Termini e Enna: preso a Palermo

I carabinieri della compagnia di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di un trentatreenne di Palermo, Giuseppe Ferruggia, accusato di due rapine in due banche a Termini Imerese e Enna, insieme a due complici (già arrestati). La prima commessa il 6 ottobre 2020 alla filiale della Banca Carige, fruttata 4.000 euro; la seconda alla filiale dell'Istituto di Credito Valtellinese, il 13 ottobre successivo: qui i rapinatori portarono via circa 29 mila euro. I militari sono risaliti a Ferruggia grazie alle analisi del Ris di Messina su alcuni indumenti sequestrati, abbandonati durante la fuga dopo la rapina a Termini Imerese. I militari hanno portato il giovane nel carcere Lorusso di Pagliarelli, a Palermo.