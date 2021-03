Candidato a sindaco di Vittoria del M5s: no a chi compra alle aste giudiziarie

Piero Gurrieri, candidato a sindaco di Vittoria (Rg) per il M5S, non candiderà nelle proprie liste "persone che abbiano fatto affari sulla pelle della povera gente, acquistando per sé case o terreni a un prezzo vile, e persone che tali beni abbiano poi acquisito senza un personale bisogno abitativo". Gurrieri chiederà un'autocertificazione a tutti i candidati delle sue liste. Ha chiesto a Fabrizio Licitra, presidente dell'associazione "Aste e prezzo vile", componente del Comitato europeo per la giustizia, di assumere il ruolo di garante di questi impegni. Gurrieri ha chiesto agli atri candidati a sindaco di fare una scelta analoga. Il comune di Vittoriaè stato sciolto nel 2018 per infiltrazioni mafiose. Le elezioni amministrative, dapprima previste nell'autunno 2020, sono state rinviate più volte. La nuova data dovrà essere fissata dalla Regione tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.