Sono 21.267 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 18.765) ma con 363.767 tamponi (quasi 29mila in piu' rispetto a ieri). Tanto che il tasso di positivita' sale al 5,8% (ieri era al 5,6%). In calo i decessi, 460 (ieri 551). Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia sono 106.339. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.