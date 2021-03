Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del contrasto alle piazze dello spaccio, agenti delle Volanti della uestura di Siracusa, hanno rinvenuto, in Via Santi Amato 23 dosi di marijuana ed hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un uomo di 31 anni trovato in possesso di 31 dosi di hashish.