Senza patente provoca incidente: denunciato a Castelvetrano

Doveva semplicemente spostare di pochi metri l'autovettura del parente e, invece, ha provocato un incidente grave, coinvolgendo tre macchine, parcheggiate all'interno del parcheggio dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" a Castelvetrano. Un giovane marocchino di 19 anni senza patente, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali aggravate . Nell'impatto sono rimasti feriti madre e figlio di Partanna che si trovavano vicino la loro autovettura, mentre il padre è rimasto illeso. La signora, 74 anni, è in prognosi riservata per alcune fratture alla gabbia toracica, per il figlio frattura alla tibia. Il giovane marocchino è stato multato con 5.500 euro; l'auto è stata sequestrata.