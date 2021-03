Augusta, violate le regole anti covid, 33 sanzioni e multe per 9 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito sul territorio di competenza negli ultimi giorni diversi servizi, controllando un cospicuo numero di persone e veicoli.

Nello specifico, sono stati controllati bar ed attività di somministrazione (aventi l’obbligo di chiusura alle ore 18,00) e 393 soggetti, di cui 23 sono stati sanzionati, per un importo totale di oltre 9.000,00 euro, poiché non rispettavano i vari divieti in vigore: di spostamento dal territorio comunale di residenza in assenza di comprovate esigenze, di circolazione tra le ore 22:00 e le ore 05:00 senza giustificato motivo; di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; ovvero infine perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale.