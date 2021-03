Dantedì, all'ufficio postale Siracusa 2 di via Piave la cartolina filatelica

Poste Italiane celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che ricade oggi 25 marzo, con un’iniziativa filatelica in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta. La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, ed è l’occasione per ricordare nel nostro Paese e nel mondo il genio di Dante. Da oggi la cartolina filatelica dedicata è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico di Siracusa 2 in via Piave.