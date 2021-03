Volotea, al via il nuovo collegamento tra Catania e Milano Linate

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, dopo la recente conferma del collegamento per Olbia, ha annunciato l’avvio di un nuovo volo verso Milano Linate. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà venerdì 4 giugno. Grazie alla frequenza giornaliera 7/7, sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri siciliani, imbarcarsi alla volta del capoluogo milanese. Il vettore ha riconfermato, inoltre, il suo portfolio voli da e per Catania: la nuova rotta per Milano si aggiunge, infatti, ai collegamenti alla volta di Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Venezia, Verona, Olbia (altra novità 2021) e Tolosa in Francia, per un totale di 11 collegamenti.