DanteDì, l'omaggio al Sommo Poeta della compagnia Godot di Ragusa

Anche la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa rende omaggio al Sommo Poeta in occasione del DanteDì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Sulla pagina facebook un’intensa carrellata di letture tratte dalle Divina Commedia. Federica Bisegna (nella foto), Vittorio Bonaccorso e gli altri talenti della compagnia ragusana leggono dapprima qualche brano dell’Inferno, poi del Purgatorio e quindi del Paradiso. Il reading si conclude con la lettura degli ultimi versi che chiudono ciascuno dei tre canti, stavolta partendo dal Paradiso per proseguire con il Purgatorio e infine con l’Inferno. “E quindi uscimmo a riveder le stelle". Il video è visibile gratuitamente sulla pagina facebook della compagnia: https://www.facebook.com/compagniagodot/videos/299611158182271. Sempre sulla pagina social è attiva anche la visione dello spettacolo “Il sipario di vetro” tratto dalle novelle di Luigi Pirandello. Un impegno teatrale in grado di raccontare questo straordinario autore siciliano che sa toccare ogni corda dell’animo umano mediante interrogativi profondi sul senso della vita. La proposta teatrale online è vero e proprio tuffo nello straordinario universo dei personaggi di alcune tra le più belle novelle del grande genio siciliano, premio Nobel per la letteratura. Per accedere allo spettacolo è sufficiente acquistare il ticket online direttamente da facebook.