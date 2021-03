L'incidente del 2016 alla Sasol di Augusta: assoluzione per 3 manager

Il direttore dello stabilimento Sasol di Augusta Sergio Corso ed i tecnici ingegneri Natale Zammiti e Massimiliano Annino sono stati assolti dal Tribunale di Siracusa perché il fatto non sussiste. I tre, assistiti dagli avvocati Marina Zalin e Giuseppe Scozzari, erano accusati di omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche. I fatti risalgono al 7 luglio 2016 quando due addetti di una ditta appaltatrice rimasero feriti per un corto circuito in una cabina elettrica . "La sentenza conferma l'atteggiamento consolidato della nostra azienda in termini di sostenibilità e di sicurezza delle operazioni - ha commentato l'ing. Corso - . A Sasol Italy viene riconosciuto il rispetto delle norme di legge e l'applicazione degli standard di sicurezza più avanzati".