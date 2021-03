Presi sei sub catanesi al Plemmirio: bloccati dalla Capitaneria al Varco 27

Sei pescatori subacquei provenienti dalla provincia di Catania sono stati sorpresi la notte scorsa a pescare di frodo nell'Area marina protetta del Plemmirio, nel Siracusano, da Questura e Guardia costiera di Siracusa e sono stati multati. I sei sub, bloccati all'altezza del varco 27, all'altezza di via degli Zaffiri, sono stati sanzionati anche per violazione delle norme relative alle misure restrittive in materia anti Covid 19 e del Codice della strada. Sono stati anche sequestrati loro tre coppie di bombole con i rispettivi erogatori, tre fucili da sub, tre torce, un giubbotto ad assetto variabile e una grossa rete contenente circa sei chili di pescato. Il prodotto ittico, di varie specie, è stato giudicato idoneo al consumo umano dall'Asp e donato in beneficenza.