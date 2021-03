La Finanziaria siciliana si arena sui ristori ma c'è il Koshido Budo

La discussione sulla finanziaria all'Ars andrà avanti anche domani. Troppe, le norme da discutere e i nodi ancora da sciogliere. Uno su tutti il tema dei ristori, che ha scatenato il malcontento tra i deputati. Non è piaciuta, infatti, la scelta del governo di discutere l'ordine del giorno, presentato e sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari, per individuare le categorie e i comparti più colpiti solo dopo il voto finale della manovra. In molti avrebbero preferito una gestione unica delle risorse da destinare alla categorie colpite dalla crisi, mentre una parte è presente già nella manovra finanziaria. Sarà poi l'esecutivo a definire in via amministrativa le modalità di erogazione di un tesoretto stimato tra i 200 e i 300 milioni di euro: si tratta di risorse extra regionali che dovranno essere riprogrammate.

E cos iìn dieci ore Sala d'Ercole approva una ventina di articoli. Tra i più importanti, il via libera a un contributo straordinario da 5 milioni (fondi Poc) per le imprese che gestiscono sale cinematografiche e per le imprese dello spettacolo, l'approvazione di una norma che riconosce 2 milioni di euro alle isole minori, e di 400 mila euro per finanziare le iniziative della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Disco verde anche per interventi in favore delle imprese dell'Area Industriale di Dittaino (300mila euro) danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020, l'istituzione di un fondo mutualistico presso il dipartimento attività produttive per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. E ancora, contributi da parte della Regione per la valorizzazione delle Vie Francigene di Sicilia e dei Cammini a matrice storico-culturale riconosciuti sul territorio regionale. L'Aula, infine, trova il tempo e l'entusiasmo (interiore, si presume) per dare il via libera anche alla norma che riconosce il Koshido Budo (la via della ricerca dell'equilibrio) come disciplina sportiva e come metodo educativo originario della Sicilia, in quanto nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione: la norma è solo un "riconoscimento" e non prevede costi, ha sottolineato Miccichè. La seduta riprenderà domani alle 11.