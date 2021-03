Trecentomila articoli falsificati sequestrati a Misterbianco

Oltre 300 mila articoli non sicuri, tra cui giocattoli contraffatti, termometri ad infrarossi e saturimetri non conformi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania in un negozio all'ingrosso commerciale di Misterbianco (Catania) gestito da un cinese, che è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti, utilizzo di segni mendaci e ricettazione. L'uomo è stato anche segnalato alla Prefettura.