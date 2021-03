Aggredisce la sorella e si scaglia contro i carabinieri: arrestato a Priolo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, David Gagliano, 44 anni, disoccupato.

I militari erano intervenuti presso l’abitazione di Gagliano poiché stava dando in escandescenze a seguito di una lite con la sorella, nei confronti della quale aveva assunto degli atteggiamenti minacciosi che avevano indotto i familiari a chiedere aiuto ai Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno cercato di calmare l’uomo e di riportarlo alla ragione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Infatti, dopo i primi tentativi di dialogo, Gagliano ha iniziato a minacciare di morte tutti i presenti e, dopo aver afferrato una sbarra di ferro, ha cominciato a brandirla ed a sferrare calci contro i militari. L’uomo si è quindi scagliato contro la sorella finendo con spingerla sulle scale, facendola cadere assieme ad uno dei Carabinieri che stava cercando di contenerlo. Purtroppo, per le lesioni riportate cadendo dai due malcapitati si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per le successive cure.

Solo a seguito dell’intervento di un’altra pattuglia dei Carabinieri si è riusciti a calmare Gagliano e quindi a trarlo in arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Terminate le formalità, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari nell’abitazione di altri parenti che si sono resi disponibili ad accoglierlo.