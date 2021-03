Imu, a Santa Marina di Salina sconto per chi affitta tutto l'anno

Nel Comune di Santa Marina Salina, su input della giunta guidata da Domenico Arabia, sarà ridotta l'Imu ai proprietari di case che le affittano con regolare contratto tutto l'anno. La delibera è stata approvata dalla sola maggioranza del Consiglio comunale: già da tempo i consiglieri di minoranza si sono dimessi in blocco. "La riduzione - spiega il sindaco Arabia - sarà del 25% nel caso di affitto a canone concordato, del 30% per le abitazioni locate con contratto annuale e non stagionale a seguito di comprovato utilizzo, giungendo al 50% nel caso di fabbricati di interesse storico, fabbricati inagibili e unità immobiliari concesse in comodato ai parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che vi dimori stabilmente". Ulteriori agevolazioni, intorno all'1%, anche per le aliquote Imu per l'anno 2021. "Riteniamo di aver adottato una buona strategia in tema di riduzione dei tributi locali, a maggior ragione dopo un anno di effetti negativi causati dalla pandemia da covid-19 - commenta il sindaco - Non ci siamo tirati indietro dall'adottare atti a favore delle imprese del territorio già nel 2020, come l'esenzione totale della Tosap, la riduzione del 25% sulla Tari o, da ultimo, le procedure per l'erogazione di contributi a fondo perduto stanziati dal Dpcm 24 settembre 2020".