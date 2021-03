Piazze di spaccio a Siracusa, sequestro piccole dosi

Continua senza sosta l’impegno degli uomini delle Volanti della Questura di Siracusa, nel contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle piazze dello spaccio siracusano.

Nella serata di ieri, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio anti droga, agenti delle Volanti, giunti nei pressi di uno stabile sito in Via Immordini, noto sito di spaccio, hanno rinvenuto e sequestrato una dose di cocaina e, nei pressi di una palazzina di via Italia 103, altra zona dove frequentemente sono stati bloccati e denunciati alcuni pusher, è stata trovata, ed anch’essa sequestrata, una dose di hashish, probabilmente abbandonata poco prima dell’arrivo della Volante.

Inoltre, nel prosieguo dell’attività, precipuamente finalizzata al rispetto al controllo dei soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 42 anni che, dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico, evadeva dagli arresti domiciliari e un altro uomo di 39 anni, per inosservanza alle limitazioni cui è destinatario. Quest’ultimo è stato sanzionato, altresì, per aver violato la normativa anti covid.