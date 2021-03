Aggredì personale dell'ospedale di Noto, denunciato a piede libero

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 53 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Nell’ottobre del 2016, agenti del Commissariato intervenivano presso l’Ospedale Trigona di Noto ove constatavano che un soggetto, ricoverato per abuso di alcol, tentava di aggredire il personale paramedico ivi presente, danneggiando la porta della stanza in cui era ricoverato. Al termine dell’attività istruttoria, nella giornata di ieri, all’uomo sono stati contestati i reati suindicati.