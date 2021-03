Adescarono ragazza in discoteca, poi la violentarono: 2 arresti a Misterbianco

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato Agatino Sapuppo, 37 anni, ed Emanuele Santangelo, di 26, entrambi catanesi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

I due, insieme ad un altro soggetto, la notte del 1° ottobre 2017, dopo una serata passata in discoteca a Catania, circuirono una giovane donna di 25 anni, conosciuta all’interno del locale, e con la scusa di riaccompagnarla a casa, la condussero a bordo della loro auto in una zona appartata di Misterbianco dove, a turno, la violentarono riprendendo anche con il cellulare alcune fasi degli abusi sessuali.

I soggetti, grazie alla denuncia della vittima, furono sottoposti dai carabinieri a fermo di indiziato di delitto. I giudici etnei, ritenendoli colpevoli del reato di violenza sessuale di gruppo, li hanno condannati a 5 anni e 3 mesi di reclusione, che sconteranno nel carcere di Catania Piazza Lanza dove sono stati rinchiusi al termine delle formalità di rito.