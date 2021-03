Marina di Ragusa, nascono "Gli Orti del Votavota": nuovo progetto degli chef Causarano e Colombo

Un luogo dove essere liberi, sperimentare, accogliere amici, creare, fare ricerca e contribuire concretamente allo sviluppo.

Con questo approccio, nascono Gli Orti del Votavota, da un’intuizione dello chef Giuseppe Causarano che da qualche anno ha un casale rurale con annesso terreno in territorio di Scicli. “La mia storia ha origine in questa campagna dove sorgeva l’azienda agricola di mio padre. – ha spiegato Causarano – Nei giorni liberi ho cominciato a sistemare il caseggiato rurale, a rendere fertile il terreno, a togliere le erbacce e ho iniziato ad immaginare le potenzialità di questo luogo. Così, insieme ad Antonio, abbiamo preso una decisione. In queste settimane di chiusura piuttosto che mettere nuovamente i ragazzi di sala e di cucina in cassa integrazione, abbiamo optato per vivere questo luogo, facendolo divenire il nostro personale orto e non solo. Abbiamo coltivato 6500 piantine ad ortaggi e abbiamo già i frutti dei 65 alberi piantumati lo scorso anno, tra bergamotto, chinotto, limoni e pompelmi.

“Progettiamo qui, plasmiamo all’aria aperta – ha spiegato Antonio Colombo – e poi perfezioniamo in cucina al Votavota. Ma qui tutto sarà allo stato brado, ricorrendo a tecniche antiche e nuove di semina, di cottura, di gusto che potrebbero risultare interessanti o solo un esercizio di stile. Non importa concretizzare nell’immediato. Ciò che ci interessa è vivere questa esperienza per creare la nostra filiera di prodotti, con la consulenza di un agronomo ovviamente, e scegliere noi gli ortaggi e la frutta di cui abbiamo bisogno, la maturazione che devono avere per essere performanti per i nostri piatti ed anche la qualità degli stessi”.