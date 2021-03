Cabina di regia covid, niente 'zone gialle' fino al 30 aprile

Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo decreto. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni.

Scendono l'Rt nazionale, che passerebbe dallo 1,16 della scorsa settimana a 1.08, e il numero di casi di Covid ogni 100 mila abitanti, da 264 a 240. Questi i primi dati che filtrano dal monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute, sul quale si stabiliranno i nuovi colori delle regioni. La Toscana spera di tornare in arancione, come il Lazio, che vuole riaprire le scuole da martedì. Dal sabato di Pasqua, comunque, tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. In programma anche la cabina di regia convocata da Draghi e anticipata alle 11 del mattino. Sul tavolo il nuovo decreto legge: attesa per le scuole, il ritorno ai colori tradizionali e lo spostamento tra regioni. Per vaccinare l'80% degli italiani entro settembre occorre triplicare il ritmo attuale , con 460 mila dosi al giorno", secondo European House Ambrosetti. Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo sottolinea che "Stiamo trovando delle buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali" .