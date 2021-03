Istat, crollano le nascite in Italia: come se fosse sparita Firenze

Nel 2020 si è registrato un nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia, e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra: -3,8% nascite, con 404.104 bambini iscritti all'anagrafe, quasi 16 mila in meno rispetto al 2019, e +17,6% decessi, con 746.146 persone cancellate dall'anagrafe, quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Al termine dell'anno, osserva l'Istat, la popolazione residente era inferiore di quasi 384 mila unità, come se fosse sparita una città come Firenze.