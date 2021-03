Covid, nel Ragusano i positivi salgono a 633: morto un anziano di Modica

Non si ferma la curva dei contagi nel Ragusano e si registra un pericoloso aumento di positivi in quattro comuni, Scicli, Ragusa, Comiso ed Acate. Il report Asp del 26 marzo parla di 633 positivi con 27 ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore da registrare la morte di un anziano di Modica per cui i decessi, dall'inizio della pandemia, sono 210, i guariti 8.214. Ecco il dettaglio delle persone positive nel Ragusano: 62 Acate,

2 Chiaramonte Gulfi, 44 Comiso, 1 Giarratana, 29 Ispica, 33 Modica, 4 Monterosso, 21 Pozzallo, 154 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina, 160 Scicli, 44 Vittoria.