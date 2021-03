Appassionati di ippica in festa a Palermo, l'1 aprile riapre la 'Favorita'

"L''inserimento dell'Ippodromo di Palermo nel calendario nazionale delle corse con la prevista riapertura dall'1 aprile al 30 giugno, ci riempie di gioia e di soddisfazione. Si tratta ovviamente di un primo ma significativo passaggio verso la normalità, dopo anni di chiusura 'forzata', che hanno visto la Slc Cgil a fianco dei lavoratori per la riapertura dell'impianto". Lo dice il segretario generale Slc Cgil Palermo, Marcello Cardella, a proposito della ripresa delle attività della struttura di viale del Fante, dopo l'assegnazione in gestione trentennale a una nuova società, la Sipet srl. "Sin da subito - aggiunge Cardella - come sindacato ci siamo battuti per ridare lustro a un impianto che rappresenta un luogo di grande prestigio per la città, per il quale è possibile prospettare uno scenario di lavoro, sviluppo economico e attrattiva turistica, per renderlo un polo attrattivo nell'ambito dello sport, della cultura, dello spettacolo e del turismo". "Ovviamente - prosegue il segretario della Slc Cgil Palermo Cardella - tutto ciò si è reso possibile grazie all'impegno profuso dal Comune di Palermo e dalla società che acquisito l'impianto. Occorre adesso garantire continuità alla struttura e dare prospettive certe ai lavoratori che hanno subito pesantemente la cessazione dell'attività con perdite di salario, ridisegnando l'organico necessario allo svolgimento dell'attività della struttura".