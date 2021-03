Open Fiber completa fibra veloce a Vittoria

A Vittoria è già attiva la rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica realizzata da Open Fiber. Una svolta tecnologica che si è rivelata fondamentale durante la pandemia: la rete è stata infatti messa a disposizione di cittadini e imprese nel febbraio dello scorso anno, proprio nelle settimane immediatamente precedenti il lockdown. L'intervento della società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa è quindi completato, grazie al cablaggio di 24.800 unità immobiliari frutto di un investimento diretto di circa 8 milioni di euro. La rete di telecomunicazioni in modalità FTTH (Fiber-to-the-home) permette di raggiungere velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore a 5 millisecondi, prestazioni in grado di supportare al meglio servizi divenuti indispensabili come smart working e didattica a distanza. Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza cioè l'infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori partner nazionali e locali a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. Al momento sono 28 i differenti operatori che stanno commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Vittoria.