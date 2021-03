Pandemia e disturbi del comportamento, Scuderi: istituire a Vittoria un pronto soccorso alimentare

“Con la pandemia, i disturbi del comportamento alimentare, soprattutto per i ragazzi in età scolare, si sono intensificati, sia a livello nazionale che nel nostro territorio: il dato, per altro non è sorprendente, se si considera l’impatto che il virus e le restrizioni hanno avuto sulla quotidianità degli adolescenti che costituiscono la fascia d’età più esposta a queste patologie”. E’ la riflessione che arriva dal presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, che, sulla scorta di esperienze simili già attivate in alcune realtà italiane, lancia una proposta al Comune di Vittoria. “Alla luce dei riscontri sempre più numerosi che, purtroppo, si registrano in ordine alle patologie – afferma Scuderi – potrebbe essere utile attivare un Pronto soccorso alimentare, contattando gli esperti e gli specialisti del Coordinamento nazionale disturbi del comportamento alimentare per dare vita a una specifica azione di assistenza soprattutto in seno alle scuole dove è più facile raccogliere segnali di disagio del genere"