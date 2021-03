Caso covid all'Ars, il presidente Miccichè manda tutti a casa

Un caso di Covid, appreso durante i lavori della manovra finanziaria, ha costretto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, a chiudere immediatamente la seduta parlamentare e mandare tutti a casa.

L'Ars ha appena votato la proroga fino al 30 aprile dell'esercizio provvisorio. Subito dopo il presidente Gianfranco Miccichè ha rinviato i lavori a martedì alle 11, anche c'è attesa per l'esito dei tamponi rapidi in corso a Palazzo su deputati e personale e soprattutto per quello molecolare già effettuato dal ragioniere generale della Regione, il cui autista ha contratto il virus.